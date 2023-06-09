Рогов: ВСУ переходят к глухой обороне в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ
«После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения», -рассказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Напомним, Рогов также заявлял, что из подконтрольной Киеву части Херсонской области ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку на Запорожское направление.
При этом Рогов подчеркнул, что украинское командование понимает, что после переброски украинских военных на Запорожское направление, Херсонское станет уязвимым для ВС РФ.
ВСУ уже на протяжении пяти дней пытаются прорвать российскую оборону на Запорожском направлении, неся большие потери в живой силе и военной технике.