Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин сообщил в интервью РИА Новости, что немецкие танки Leopard, используемые украинскими войсками, показали быстро разрушаются на российских противотанковых минах.

Он подчеркнул, что были случаи, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подвергались взрывам на российских противотанковых минных устройствах. Это противоречит ранее распространенным представлениям о том, что танк «Леопард» является надежной машиной, способной справиться с различными ситуациями на поле боя.



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