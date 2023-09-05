Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино Запорожской области

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В селе Работино Запорожской области ВСУ попали в огневой мешок и находятся под обстрелом российских войск, неся колоссальные потери. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село. История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он также добавил, что ВС РФ активно наносят удары по по подходящим в Работино украинским штурмовикам, чтобы они не смогли полностью занять поселок и прорвать российскую линию обороны. Рогов подчеркнул, что ВСУ при этом несут огромные потери.
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