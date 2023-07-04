Рогов: ВСУ пытаются пробиться к дороге на ЗАЭС

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины атаковать на Запорожском направлении, сообщает «РИА Новости».
«Украинские боевики атакуют с севера-востока васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС», - прокомментировал нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения Рогов.
Он также отметил, что интенсивные бои продолжаются по все оборонительной линии. Однако, ВС РФ используют крайне успешную тактику, и украинские войска не могут пробиться ни на миллиметр.
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