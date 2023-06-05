Рогов: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области и выйти к Азовскому морю

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Украинские войска предпринимают попытки прорвать оборону в Запорожской области и выйти к Азовскому морю
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборонную линию в районе Времевского выступа, сообщает «РИА Новости».
По словам Рогова, украинцы пытаются выйти к побережью Азовского моря и перерезать России сухопутный коридор.
Однако, масштабного наступления со стороны ВСУ пока не наблюдается. Украинские войска прощупывают слабые места в обороне ВС РФ, подытожил Рогов.
Ранее «Радио 1» сообщало, как премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области.
По словам Рогова, украинцы пытаются выйти к побережью Азовского моря и перерезать России сухопутный коридор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области.
Евгения Парфентьева