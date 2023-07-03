Рогов: ВСУ ударили по поликлинике в Запорожской области

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Украинские военные нанесли удар по поликлинике в Запорожской области, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские нацисты обстреляли село Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в ходе обстрела никто не пострадал.
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