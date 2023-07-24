Рогов: ВСУ вскоре могут начать активное контрнаступление на Запорожском направлении

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут начать масштабные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.
Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для новой фазы контрнаступления.
Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.
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Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для новой фазы контрнаступления.
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Артем Путинцев