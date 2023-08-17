Рогов: ВСУ введут в бой британские танки Challenger на запорожском направлении

«В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

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Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать разведывательные БПЛА противника.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.