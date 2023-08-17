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Украинские войска планируют ввести в бой на запорожском направлении британские танки Challenger. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», – прокомментировал ситуацию Рогов.
Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил на фронт бойцов, обученных специалистами из стран НАТО, и снарядил их вооружением, которое поставляют США и европейские государства. В том числе, на поле боя вышли танки Leopard, которые так активно рекламировал Запад. Впоследствии ВС РФ опубликовывали кадры с подбитыми и горящими машинами. Такие видео вызвали шок у представителей стран-помощниц Украины.
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Анастасия Чинкова