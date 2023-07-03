Рогов: ВСУ ввели резервы в Запорожскую область

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Ореховском направлении замечены резервы Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости».
По словам Рогова, сейчас в Запорожской области ведутся ожесточенные бои. Киев бросил в регион свои резервы, которые они посылают на линию боевого соприкосновения «волна за волной». Однако, российские войска успешно отражают атаки противника.
Украинские боевики, под прикрытием артиллерии и танков, пытаются прорвать линию обороны в районе села Работино. Их цель – город Токмак.
Несмотря на нескончаемые атаки и перманентный подход резервов Киева – Ореховское направлении продолжает оставаться под контролем ВС РФ, заключил Рогов.
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Евгения Парфентьева