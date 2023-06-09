Рогов: ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали ВС РФ на Запорожском направлении

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«За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две - южнее города Орехов», - цитирует РИА Новости Рогова.
Рогов уточнил, что ВС РФ для отражения удара ВСУ применили артиллерию и авиацию.
Ранее российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил бойцов российской армии с успешным отражением контрнаступления ВСУ и с уничтожением западной техники на Запорожском направлении.