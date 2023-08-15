Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.
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«Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — подчеркнул Рогов.
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Екатерина Коршунова