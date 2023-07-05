Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что угроза ядерной провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции сохранится как минимум до 11-12 июля, именно в эти дни состоится саммит НАТО.
«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.
На саммите планируется обсудить вопрос дальнейшей поддержки украинских властей.
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