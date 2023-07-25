Рогов заявил, что на Запорожском направлении сейчас затишье перед бурей

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В Запорожской области на линии соприкосновения сейчас относительно спокойно. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, подчеркнув, что это затишье перед бурей.
«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он также добавил, что на Ореховском и Васильевском направлениях сейчас вполне спокойно, присутствуют лишь небольшие обстрелы.
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