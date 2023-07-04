Рогов заявил о переходе ВС РФ в активную оборону в Запорожской области

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Вооруженные силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы», — отметил он.Ранее Владимир Рогов сообщил, что сейчас в Запорожской области ведутся ожесточенные бои. Киев бросил в регион свои резервы, которые они посылают на линию боевого соприкосновения «волна за волной». Однако, российские войска успешно отражают атаки противника.
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Артем Путинцев