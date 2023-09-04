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Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области

Рогов заявил об успешной обороне ВС РФ в Запорожской области
04 сентября 2023, 00:35
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что украинскую армию в прямом и переносном смыслах разбивают «о первую линию обороны», неся при этом большие потери в живой силе и технике.


Кроме того, ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между населенными пунктами Работино и Вербовое, однако их попытки вклиниться в линию обороны на данном участке пресекаются.

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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
В Харькове два батальона ВСУ эвакуировали из-за вспышки «болезни легионеров»
03 сентября 2023, 23:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Украина.ру».
Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

Как сообщается в Telegram-канале, число заболевших может составлять около 1000 военнослужащих. На их боевые позиции направили части 32-й отдельной механизированной бригады, которая была перераспределена после значительных потерь во время боевых действий в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#лнр
#всу
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Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении
Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной
03 сентября 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале поделился мнением о ситуации на артемовском направлении. Он описал ее как стабильно напряженную.
Он подчеркнул, что самый горячий участок находится на рубеже Клещеевка-Андреевка, где регулярно происходят атаки со стороны противника. В ответ на эти атаки, российские военные предпринимают контратаки и стараются улучшить свои позиции, как только есть такая возможность.

Пушилин также отметил, что он посетил 1-й армейский корпус, который активно участвует в боевых действиях на артемовском направлении. Кроме того, он наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

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#пушилин
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СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
Global Times: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
03 сентября 2023, 23:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что ВС России готова к затяжным боевым действиям в зоне СВО на Украине. Об этом пишет Global Times.
«Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — говорится в публикации.

Сяолинь добавил, что российская сторона ведет ассиметричные боевые действия с целью истощить ВСУ. По его словам, наступление украинской армии так и не смогло вернуть ВСУ ни одного стратегически значимого объекта. Кроме того, противник потерял около 30% оружия, поставленного НАТО, а большое количество солдат оказались в плену у ВС РФ, подчеркнул автор.

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В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus
03 сентября 2023, 21:49

Фото: iStock/3D_generator

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. Об этом сообщает телеканал ARD.
По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса. 

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.  Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.

Также лава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине.

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В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров
03 сентября 2023, 21:36

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что РФ никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ивлев отметил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, оккупации не было. Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер умолчал о реальном количестве жертв на поле боя и о том, как матери и жены погибших военнослужащих протестуют из-за «бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. 

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Прогремел взрыв над городом Курчатов Курской области
03 сентября 2023, 21:02

Фото: iStock/RamonCast

Над городом Курчатов Курской области произошел взрыв. Сработала система ПВО. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что на месте падения обломков был виден пожар. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС составляет порядка 4 километров.

По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатове уже потушили. Они упали на нежилое здание. 

Пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы.

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В США поставили Зеленского на место после неожиданного требования к Путину
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского вернуть Крым без боя
03 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/alzay

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. Об этом Дрейвен написал в социальной сети X.
«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил Дрейвен.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее Зеленский заявил, что ещё два судна прошли по временному зерновому коридору. Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.

Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. 

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#переговоры
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В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО
Кузнецова: нужно производить школьные тетрадки с изображениями героев СВО
03 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/artisteer

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости выпуска школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также выступила с предложением печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. Об этом Кузнецова написала в своем телеграм-канале.
По словам Кузнецовой, в магазинах вместо патриотической российской тематики представлены различные школьные принадлежности с принтами из иностранных игр и мультиков. Депутат считает, что это отличная задумка — изображать на письменных принадлежностях российских писателей, художников или героев спецоперации на Украине.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. 

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#спецоперация
#россия
#госдума
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На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Ukrainian Military Pages: на Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
03 сентября 2023, 19:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минобороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. По новому списку пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
По данным издания, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинских войсках вступили в силу 25 августа. Сообщается, что в случае признания солдата непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на военно-врачебную комиссию для того, чтобы определить пригодность к службе по новой специальности. 

Отмечается, что для десантников и морпехов упростили требования военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

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