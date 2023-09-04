Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Он добавил, что украинскую армию в прямом и переносном смыслах разбивают «о первую линию обороны», неся при этом большие потери в живой силе и технике.
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