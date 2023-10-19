ВС РФ взяли в плен украинских военных в Запорожской области, их допрашивают

Фото: Telegram-канал Д. Рогозина
Украинские военные взяты в плен российскими силами на Запорожском направлении, сейчас их допрашивают. Об этом сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин.
«Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные ВСУшники, их допрашивают», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Однако он отметил, что украинские военные по-прежнему пытаются расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь попасть в клещи к российским силам.
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Элина Позднякова