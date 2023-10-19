ВС РФ взяли в плен украинских военных в Запорожской области, их допрашивают

Активизация боевых действий зафиксирована на нескольких направлениях фронта. ВС РФ переходят от обороны к атаке и пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ идут в штурм, как они пытаются занять левый берег Днепра и где имеют тактический успех российские военные.