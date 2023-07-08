Рогозин: В Москве изучают ракету Storm Shadow

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В Москве начали исследовать ракету Storm Shadow, сбитую российскими войсками над Запорожской областью. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Изучает оборонно-промышленный комплекс», – уточнил эксперт.
Кроме того, он уточнил, что ВСУ пытались помешать перевозке ракеты с линии фронта. Они подключили тяжёлую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Однако все их действия были пресечены.
Анастасия Чинкова