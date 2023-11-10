«Рой дронов»: В США раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ

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Вооруженные силы РФ нанесут стратегический удар по украинской армии роями беспилотников, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам разведчика, сегодня западные страны не располагают технологиям, способными бороться с российскими беспилотниками. В то же время украинские боевики, столкнувшиеся с дронами в условиях реального поля боя, говорят, что даже удары артиллерии не настолько страшны.
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Евгения Парфентьева