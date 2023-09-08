России удалось развеять один из главных западных мифов

По информации портала Fakt.pl, в Гданьске несколько местных жителей атаковали двух 16-летних подростков из Украины. Событие вызвало широкий резонанс после появления «шокирующего» видео инцидента в социальных сетях, на котором можно увидеть нападение на двух 16-летних подростков из Украины, сопровождаемое требованиями о их депортации на родину, передает РИА Новости.