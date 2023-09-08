России удалось развеять один из главных западных мифов

Фото: iStock/Michele Ursi
На полях специальной военной операции Россия развеяла миф о несокрушимости западных танков, заявили в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.
Ранее в американском издании MWM заявили, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк. Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами - все лучшие танки, которые были у Запада.
Обозреватели обозначил миф о непобедимости западных боевых машин как «лопнувший мыльный пузырь», который с легкостью удалось проколоть российской армии.
Читайте также:
В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
Российские танкисты уничтожают блиндажи ВСУ на Купянском направлении
«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», - прокомментировали ситуацию китайские журналисты.
Читайте также:
В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
Российские танкисты уничтожают блиндажи ВСУ на Купянском направлении
Евгения Парфентьева