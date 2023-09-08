Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ России удалось развеять один из главных западных мифов

России удалось развеять один из главных западных мифов

CNR: Россия развеяла миф о неуязвимости западных танков
08 сентября 2023, 07:12
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

На полях специальной военной операции Россия развеяла миф о несокрушимости западных танков, заявили в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.
Ранее в американском издании MWM заявили, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк. Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами - все лучшие танки, которые были у Запада.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», - прокомментировали ситуацию китайские журналисты.


Обозреватели обозначил миф о непобедимости западных боевых машин как «лопнувший мыльный пузырь», который с легкостью удалось проколоть российской армии.

Читайте также:

В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине

Российские танкисты уничтожают блиндажи ВСУ на Купянском направлении
#военные
#танки
#китай
#украина
#сво
Читайте нас в
Зеленский продолжает наступление из страха перед Западом
Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
08 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Власти Украины не могут остановить наступление ВСУ из страха перед Западом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для New Rules.
«Нас (США) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет». Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Эксперт напомнил, что американские политики не раз высказывали риторику в поддержку украинского конфликта в такой форме – да, граждане Украины гибнут на поле боя, однако, также потери несут и русские. При этом, американцы не погибают на полях спецоперации. Потери среди народа киевских властей не волнуют администрацию США.

По мнению Риттера, Владимиру Зеленскому в целом не стоило втягивать Украину в этот конфликт, либо использовать все возможности для его мирного урегулирования.

Читайте также: 

CNR: Россия развеяла миф о неуязвимости западных танков

Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года
#сша
#конфликт
#вооружения
#истребители
#владимир зеленский
#сво
#всу
Читайте нас в
Полковник назвал слабое место украинской обороны
Полковник Алехин: ВСУ не удается выстроить оборону у Купянска
08 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/Grigorenko

Купянское направление оценивается как уязвимое звено в системе обороны Украины, сообщил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с информационным ресурсом Ura.ru.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с ограниченными возможностями для усиления обороны в этом регионе из-за активных действий российской армии. Алехин подчеркнул, что Купянск разделен рекой Оскол на две части, и в настоящее время ВСУ контролируют от 30 до 50 километров на левом берегу, предпринимая попытки организовать переправы для переброски войск и военной техники.

Эксперт отметил, что сложность ситуации в этом районе признается командующим Сухопутными войсками ВСУ, генералом Александром Сырским.

Читайте также:

Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ

Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО
#эксперт
#сво
#всу
Читайте нас в
Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»
Академик Либанова: Украина рискует попасть в демографическую «спираль смерти»
08 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Академик Элла Либанова из Национальной академии наук предостерегла от возможной «спирали смерти» на Украине, вызванной демографическим кризисом в стране, сообщили РИА Новости. Ее предупреждение было передано британской благотворительной организации AOAV.
Она выразила серьезную тревогу из-за массового уезда украинских женщин репродуктивного возраста за границу. По словам академика, если они не вернутся в родную страну, это может стать серьезной проблемой.

Либанова подчеркнула, что Украина в 2001 году заняла первое место в мире по низкому уровню рождаемости и в 2019 году — в Европе.

Читайте также:

Демограф Крупнов заявил, что многодетные семьи должны стать элитой российского общества

Полковник Райснер: у ВСУ осталось мало времени из-за скорой осени

Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
#украина
#семьи
#многодетные семьи
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой
Fakt.pl: в польском Гданьске избили двух подростков с Украины
08 сентября 2023, 05:54

Myśl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками

По информации портала Fakt.pl, в Гданьске несколько местных жителей атаковали двух 16-летних подростков из Украины. Событие вызвало широкий резонанс после появления «шокирующего» видео инцидента в социальных сетях, на котором можно увидеть нападение на двух 16-летних подростков из Украины, сопровождаемое требованиями о их депортации на родину, передает РИА Новости.
Магдалена Циска, пресс-секретарь полиции Гданьска, подтвердила информацию о нападении на украинских подростков. По ее словам, женщина подошла к одной из потерпевших и начала нападение, нанося удары кулаками по голове и бросив в нее телефон, без видимых на то причин. В защиту девушки встал ее 16-летний соотечественник, на которого в свою очередь напали два мужчины.
Впоследствии, полиция задержала женщину, которая напала на девушку. Ей было установлено алкогольное опьянение. Позже был задержан один из мужчин, участвовавших в нападении на украинского подростка. Этот мужчина также оказался жителем Гданьска. Второго нападавшего пока ищут.

Женщине, напавшей на девушку, предъявлены обвинения в причинении средней степени тяжести телесных повреждений и причинении ущерба в размере 1000 злотых (почти 23 тысячи рублей). В ее отношении также введен полицейский надзор. Аналогичные обвинения были предъявлены и мужчине, избившему украинского подростка.

Читайте также:

В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками

Полковник Макгрегор: «Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО»

В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен.

#полиция
#телефон
#нападение
#женщина
#видео
#рост
#мужчины
#мужчина
#дефицит
#новости
#польша
#нато
#беженцы
#литва
Читайте нас в
Британия пообещала следить за действиями России в Черном море
Премьер Британии Сунак: Лондон будет следить за действиями России в Черном море
08 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отслеживать действия России в Черном море, используя свои разведывательные ресурсы, передает РИА Новости.
«Мы намерены задействовать наши разведывательные и наблюдательные возможности для мониторинга активности России в Черном море...», - говорится в официальном заявлении, опубликованном офисом Риши Сунака, передает РИА Новости.
Заявление также подчеркивает, что Великобритания будет выявлять «потенциальные признаки подготовки Россией атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и выявлять ответственных за такие атаки, чтобы предотвратить распространение ложных утверждений, направленных на оправдание России».

В документе также приводится пример действий России, а именно инцидент, в котором в августе экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь в отношении судна «Сукра Окан», флаг которого был поднят Палау, когда оно двигалось в украинский порт Измаил в Черном море. В заявлении отмечается, что такие действия могут быть рассмотрены «как нарушение международного гуманитарного права».

Читайте также:

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет серию тренировок в Атлантике

В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
#самолёты
#права
#флаг
#море
#нарушение
#инцидент
#великобритания
#заявление
#новости
Читайте нас в
Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку
dikGAZETE: Умеров передавал информацию об украинском конфликте разведке США
08 сентября 2023, 04:37

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров оказался в центре скандала, связанного с предоставлением американской разведке информации о ситуации в стране. Об этом заявил журналист Омюр Челикденмез из турецкой газеты dikGAZETE.
Омюр Челикденмез отметил, что глава министерства обороны Украины вмешивался в усилия по достижению мирного урегулирования конфликта.

«Главной целью Рустема Умерова было предотвратить быстрое соглашение между сторонами и максимально информировать американскую разведку», — отмечается в его статье.
Также, по словам журналиста, украинский министр использовал часть финансовых средств, предоставленных США, в личных целях.

Читайте также:

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

В США заявили о подготовке свержения Зеленского

Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ
#сша
#эксперт
#соглашение
#министр
#зеленский
#рф
Читайте нас в
Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ
Forbes: для контрнаступления ВСУ не хватает мостоукладчиков
08 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes назвал нехватку мостоукладчиков одной из причин, которая затрудняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Важные боевые операции в Запорожской и Донецкой областях, на юге Украины, оказались замедленными еще в июне, когда четырем украинским бригадам пришлось приостановить свой наступательный маневр. По словам Экса, это произошло потому, что российские силы отошли за ручей, и ВСУ располагали всего одним мостоукладчиком.

Обозреватель также отмечает, что российские войска начали обстрел украинской военной техники противотанковыми ракетами с противоположного берега водного барьера. Недостаток критического оборудования вынудил украинских военных сделать паузу в своем наступлении.

Экс подчеркивает, что у украинских бригад есть около 70 бронетанковых мостоукладчиков, а также несколько десятков небронированных. Он обращает внимание на неравномерное распределение этой техники, отмечая, что приходится примерно по одной машине на бригаду. Этот факт, по мнению обозревателя, должен напомнить союзникам Украины о том, что помимо боевых машин и вооружения, Украине также необходимо скучное, но крайне важное оборудование.

Читайте также:

В США заявили, что Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте

Американский наемник назвал дату следующего наступления ВСУ

В США осознали, что в наступлении Украине не помогут даже кассетные боеприпасы
#сша
#боеприпасы
#оборудование
#операции
#всу
#обстрел
#вооружения
#блинкен
#наемник
Читайте нас в
«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО
«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи
08 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/cbcntvf1

Министерство обороны России получило новую партию боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе, который входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
Также были поставлены БМП-3 после проведения капитального ремонта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов», которые являются частью корпорации Ростех.

«Курганмашзавод» отправил Минобороны России последнюю партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также отремонтированных после капитального ремонта. Согласно данным холдинга, в течение первых восьми месяцев текущего года Курганмашзавод, включая его волгоградскую площадку, превысил годовой план 2022 года по производству боевых машин на 120%.

Читайте также:

«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи

Появилось первое видео уничтоженного под Работино танка Challenger 2


#ростех
#видео
#план
#новости
#сво
#минобороны
Читайте нас в
Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства
Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тысяч евро
08 сентября 2023, 03:52

Фото: iStock/NiseriN

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро над бывшим Каховским водохранилищем. Они передали его специалистам для военных исследований, сообщил командир отряда, известный по позывному «Сатурн», в беседе с РИА Новости.
«Мы получили информацию от поста воздушного наблюдения о движении легкомоторного самолета, который направлялся со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Мы визуально обнаружили его и сбили с помощью ПЗРК», — рассказал источник агентства.
Как отметил собеседник, беспилотный аппарат упал на территории бывшего Каховского водохранилища, хотя вода там уже отсутствует, однако дно осталось влажным, похожим на болото.

Тем не менее, он также подчеркнул, что территория вблизи берега минируется украинскими войсками и подвергается обстрелам.

Читайте также:

Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
#вода
#сша
#эксперт
#дрон
#вкс
#аппарат
#отключение
#всу
#удар
#запорожье
Читайте нас в
Достижения.рф