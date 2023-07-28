Российская армия готова к большому наступлению

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Военный эксперт и историк Евгений Норин считает, что российская армия сегодня, как никогда ранее за все время проведения спецоперации, готова перейти от оборонительных действий к наступательным. Об этом он рассказал «Ленте. ру».
«Войны не выигрываются сидя в окопах. Поэтому <...> в любом случае российская сторона перейдет в наступление, по крайней мере, попытается. До осенней распутицы еще есть время, после чего вести наступление будет гораздо сложнее», — cказал Норин.Что касается действий противостоящих нашим войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ), то векторы их действий остаются, по словам эксперта, прежними — это Артемовское, Запорожское и Южно-Донецкое. И сейчас командование украинской армии, считает Норин, стоит перед дилеммой: «прорвать оборону на каком-то участке, на котором они раньше не наступали, и по сути начинать все заново или дожимать наши потрепанные боями части».
«Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда туман войны работает против них: они не знают, остались ли у нас подкрепления, насколько сильна оборонительная линия, которую они атакуют», — подытожил Евгений Норин.По сведениям New York Times, новая фаза украинского наступления должна продлиться примерно три недели. Основной удар планируется нанести на Запорожском направлении, на юге соответствующей области. Именно туда официальный Киев направляет сейчас те подразделения, которые раньше находились в резерве.
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