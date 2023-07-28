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Российская армия готова к большому наступлению

Военный историк и эксперт Норин: ВС РФ готовы начать большое наступление
28 июля 2023, 07:25

Фото: iStock/zim286

Военный эксперт и историк Евгений Норин считает, что российская армия сегодня, как никогда ранее за все время проведения спецоперации, готова перейти от оборонительных действий к наступательным. Об этом он рассказал «Ленте. ру».
«Войны не выигрываются сидя в окопах. Поэтому <...> в любом случае российская сторона перейдет в наступление, по крайней мере, попытается. До осенней распутицы еще есть время, после чего вести наступление будет гораздо сложнее», — cказал Норин.

Что касается действий противостоящих нашим войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ), то векторы их действий остаются, по словам эксперта, прежними — это Артемовское, Запорожское и Южно-Донецкое. И сейчас командование украинской армии, считает Норин, стоит перед дилеммой: «прорвать оборону на каком-то участке, на котором они раньше не наступали, и по сути начинать все заново или дожимать наши потрепанные боями части».


Такая тактика, напомнил военный историк, применялась во время Второй мировой войны и даже приносила успех на отдельных участках. Вот именно определением таких участков, чтобы перекинуть туда резервы, не задействованные ранее, и заняты сейчас командиры ВСУ.

«Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда туман войны работает против них: они не знают, остались ли у нас подкрепления, насколько сильна оборонительная линия, которую они атакуют», — подытожил Евгений Норин.

По сведениям New York Times, новая фаза украинского наступления должна продлиться примерно три недели. Основной удар планируется нанести на Запорожском направлении, на юге соответствующей области. Именно туда официальный Киев направляет сейчас те подразделения, которые раньше находились в резерве.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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ВСУ обстреляли пропускной пункт в Курской области
Украинские боевики обстреляли международный пункт пропуска в Курской области
28 июля 2023, 08:17

Фото: iStock/Sner

Вооруженные силы Украины атаковали международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Атака произошла около пяти часов вечера 28 июля. ВСУ нанесли удар по автомобильной пропускному пункту «Суджа», который расположен в 100 метрах от украинской границы.  

Противник выпустил по МАПП три снаряда натовского калибра 122 миллиметра.  

По информации СМИ, обстрел велся несколько минут. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет. 

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#всу
#обстрел
#атака
#снаряд
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Украинские ПВО не смогли сбить ни одного российского дрона на Луганском направлении
Марочко: ПВО ВСУ показывают себя совершенно неэффективными на Луганском направлении
28 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Украинские системы ПВО за минувшую неделю не смогли сбить ни одной цели на Луганском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

Напротив, все попытки ВСУ атаковать воздушные цели оборачивались ответными ударами, уничтожающими как личный состав, так и технику противника, заключил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей. Для новобранцев зарезервировали на складах оружие, в том числе и западное. Однако, военнослужащие выяснили, что зарезервированное вооружение отсутствует на месте.

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#сво
#всу
#уголовное
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«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
28 июля 2023, 05:28

Фото: iStock/CIPhotos

Расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении», — цитирует агентство заявление ведомства.

Уточняется, что российские бойцы выдвинулись на огневую позицию, после чего при помощи системы управления огнем навели установку на цель и открыли огонь по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
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Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром
28 июля 2023, 04:52

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
«Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная <...> подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО <...> и очередная попытка наступления захлебнулась», — отметил собеседник агентства.

«Бука» отметил, что ВСУ постоянно, но безуспешно атакуют российские позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
В Запорожской области прогремели взрывы
28 июля 2023, 04:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

В части Запорожской области, подконтрольной Киеву, прогремели взрывы. Об этом «Зеркало недели» сообщает в Телеграм-канале.
«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в публикации.

Подробностей произошедшего украинское издание не приводит, также отсутствует информация о разрушениях и пострадавших. Отмечается, что в указанных регионах объявлена воздушная тревога.

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#взрывы
#воздушная запорожская область
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Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым ударами по переправам
28 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/gutaper

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам собеседника издания, удары украиинских боевиков по Крымскому мосту, а также херсонской и керченской переправам нацелены на блокаду полуострова. 

Кроме того, ВСУ придерживаются подобной тактике и на Артемовском направлении, отметил Кнутов.

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#эксперт
#крым
#всу
#крымский мост
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Пушилин назвал число раненых жителей Донецка за сутки
Пушилин: В Донецке в результате обстрела ВСУ ранены семеро мирных жителей
28 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/alexmak72427

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранены семеро жителей Донецка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — говорится в публикации.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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#днр
#донецк
#денис пушилин
#всу
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Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре
28 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Michael_Vi

Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.

При этом наличие танков Abrams у ВСУ, возможно, сможет повлиять на ход некоторых боев, однако переломить ситуацию в конфликте в целом американские танки не смогут, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

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#сша
#танки
#партия
#всу
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Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
27 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/Harry Wedzinga

27 июля сразу в нескольких областях Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об этом сообщает украинские издание «Страна».
Таким образом, сначала тревога была объявлена в Днепропетровской область. Уже через несколько минут она распространилась Харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Кроме того, сирены звучал и на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые временно находятся под контролем киевского режима.

Кроме того, по данным издания, воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.

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#оружие
#тревога
#сво
#минобороны
#вооружения
#воздушная тревога
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