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По информации начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, российские военнослужащие из Южной группировки войск перехватили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на направлении Донецка, пишет «Интерфакс».
Это произошло в ходе отражения атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Богдановки при использовании авиации, артиллерии и огнеметов.
По данным Вадима Астафьева, российские силы нанесли поражение военному и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. В результате, украинская сторона потеряла примерно 300 военнослужащих.
Кроме того, были захвачены пяти боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие американского производства М777 калибра 155 мм, а также 152-миллиметровой буксируемая гаубица «Мста-Б» и два миномета калибра 82 мм.
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По данным Вадима Астафьева, российские силы нанесли поражение военному и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. В результате, украинская сторона потеряла примерно 300 военнослужащих.
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Артем Кузьмин