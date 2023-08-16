Российская армия получит модифицированные вертолеты «Терминатор»

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Ранее на полях форума «Армия-2023» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление украинских войск не имело успеха из-за превосходства Вооружённых сил России. Он добавил, что российские военные в ходе СВО приобрели необходимые навыки, в том числе, для борьбы с западной техникой.
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