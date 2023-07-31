Российская армия сорвала планы ВСУ по форсированию Днепра

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«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он напомнил, что украинские боевики планировали форсировать остатки пересохшего после атаки Каховского водохранилища в районе города Энергодар и ЗАЭС.
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