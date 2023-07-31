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Российская армия сорвала планы ВСУ по форсированию Днепра

Рогов: Упреждающие удары ВС РФ сорвали планы ВСУ по форсированию Днепра
31 июля 2023, 22:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Планы Вооруженных сил Украины по форсированию Днепра были сорваны серией упреждающих ударов со стороны российских войск, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он напомнил, что украинские боевики планировали форсировать остатки пересохшего после атаки Каховского водохранилища в районе города Энергодар и ЗАЭС.


Ранее Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС. Так он ответил на заявление Галущенко о том, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.

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#всу
#вс рф
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Бывший советник ЦРУ заявил, что американское «чудо-оружие» не сработало
Джим Рикардс: Российские силы уничтожили американское «чудо-оружие»
31 июля 2023, 22:00

Фото: iStock/alexkich

Американская военная техника так и не помогла ВСУ достичь успеха в контрнаступлении, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Чудо-оружие» не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк «Leopard 2». Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», - прокомментировал ситуацию Рикардс.  

По его мнению, от военных действий на территории Украины страдают Соединенные Штаты, а не Россия. Американские запасы истощаются, киевское наступление терпит сокрушительное поражение, заключил Рикардс.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские беспилотники перебили большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров, которые были у ВСУ. По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии
Ларри Джонсон: Российские дроны уничтожили большую часть артиллеристских установок ВСУ
31 июля 2023, 20:54

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские беспилотники перебили большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров, которые были у ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов. У самих американцев не осталось боеприпасов калибром 155 миллиметров, заключил Джонсон.

Ранее Джонсон заявил, что по итогам специальной военной операции власть на Украине сменится на дружественную России. Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.

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#всу
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#оружие
#боеприпасы
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Три человека погибли и 15 пострадали под обстрелом села в Запорожской области
Балицкий: В результате обстрела украинскими боевиками запорожского села погибли три человека
31 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Вооруженные силы Украины обстреляли село Басань в Запорожской области, в результате чего погибли три человека, написал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Под завалами разрушенного магазина все еще находится 12-летний ребенок. На месте трагедии работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил глава региона.

Ранее ВСУ трижды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Один снаряд попал в жилой дом, который загорелся. В нем погибла женщина. 

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#евгений балицкий
#запорожская область
#всу
#погибшие
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Кадыров: Чеченские бойцы нанесли удар по украинским наемникам на их территории
31 июля 2023, 18:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Глава Чечни рассказал, что бойцы начальников отделов МВД Агуева и Делимханова совместно с военнослужащими группы военнослужащими «Запад-АХМАТ» МО России нанесли удар по частям ВСУ в районе населенного пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.
По его словам, чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ, передает интернет-газета «Глас народа». Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что, в отличие от украинских боевиков, атаковавших гражданскую инфраструктуру в Белгородской области, чеченские бойцы работали исключительно по живой силе и технике противника.

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#безопасность
#разработки
#рамзан кадыров
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ООН: более двух тысяч жителей погибли на новых территориях РФ с начала СВО
31 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

На новых российских территориях с начала СВО погибли более двух тысяч мирных жителей, при этом ранены оказались почти три тысячи человек. Об этом стало известно из отчёта Управления верховного комиссара ООН.
По данным ООН, с начала спецоперации, на территориях, которые перешли под контроль погибли 2086 мирных жителей, кроме того, различные ранения получили 2921 человек. При этом не уточняется, в результате чьих именно действий гибнем мирное население.

Уточняется, что в ЛНР и ДНР погибли 758 жителей, при этом 2641 человек ранен. Всего же за время проведения спецоперации погибло 9 369 человек мирного населения, ранены - 16 646. Уточняется, что абсолютное большинство людей стали жертвами «взрывоопасного оружия».

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#население
#оон
#днр
#лнр
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Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»
Полянский: Киев позаимствовал у ИГ* тактику «живого щита»
31 июля 2023, 18:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

С начала специальной военной операции, Украина стала применять много террористических приемов, позаимствованных у ИГИЛ*, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику «живого щита» у ИГИЛ*», - прокомментировал ситуацию Полянский.  

По его словам, с Запада не стоит ожидать осуждения террористических атак со стороны союзнической им Украины.

Ранее Полянский заявил, что организуемые Киевом теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО. По итогам саммита НАТО, было принято решение предоставить Украине гарантии, которые содержат в себе транши военной помощи. Приглашение в альянс Киеву предоставлено не было.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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#оон
#террористы
#украина
#сво
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Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе
31 июля 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь.

«В Приморском районе подмосковные строители восстанавливают общеобразовательную школу, которая была серьезно повреждена в ходе боевых действий. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты уже завершили: фасадные работы, восстановление конструктива здания, заменили окна, проведели работы в местах общего пользования, почти полностью выполнили монтаж центрального отопления. На данный момент осталось завершить благоустройство территории.

«Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели — предоставить детям безопасное образовательное пространство», — подчеркнул генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#строители
#мариуполь
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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что скоро на Украине сменится власть в пользу России
Ларри Джонсон: В результате СВО власть на Украине сменится на дружественную России
31 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Collab Media

По итогам специальной военной операции власть на Украине сменится на дружественную России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», - прокомментировал ситуацию Джонсон.  

Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю. Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

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#украина
#сво
#правительство
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В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ
31 июля 2023, 16:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Минобороны России заявили об уничтожении вражеского цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ в Харьковской области.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Запорожской области возле Веселого российскими силами нанесен удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. 

При этом в ДНР ликвидирован вражеский склад боеприпасов, принадлежавший 24-й механизированной бригаде ВСУ.

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