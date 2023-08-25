Российская артиллерия поразила место дислокации ВСУ под Артемовском

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Российская артиллерия группировки «Юг» произвела массированный удар по месту временной дислокации и опорному пункту ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском (Бахмут). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Вадим Астафьев также добавил, что артиллеристами были уничтожены две украинских БМП в Григоровке и Андреевке, станцию радиоэлектронной борьбы в Белеевке, укрепленный блиндаж в деревне Победа. В ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две буксируемые гаубицы «Мста-С», американскую гаубицу М777, а также три миномета калибром 120 миллиметров.
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