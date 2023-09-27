Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала ротацию войск Украины под Синьковкой на Купянском направлении.
«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14 механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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