Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что артиллеристы ликвидировали пункт управления дронами и пункт временной дислокации ВСУ на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово», — цитирует агентство слова собеседника.
Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены семь 120-мм и 82-мм минометов на различных участках фронта марьинского и лисичанского направлений, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Александро-Шультино.
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Диана Аванесян