Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллерийские силы группировки «Юг» Российских вооруженных сил успешно уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в районах Победа и Розовка (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра данной группировки Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
В результате боевых действий противник потерял следующее вооружение и технику: орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и 8 беспилотных летательных аппаратов.
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