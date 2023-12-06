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Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

06 декабря 2023, 05:07
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки ВС РФ «Центр» сорвали ротацию ВСУ и ликвидировали на Краснолиманском направлении транспорт подвоза личного состава и боеприпасов противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские артиллеристы получили от разведывательной группы информацию о готовящейся ротации и оперативно нанесли точный удар по технике ВСУ.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#удар
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Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Танкисты ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экипажи танков Т-72Б3 группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что российские бойцы с помощью БПЛА выявили позиции и скопление живой силы украинских войск. Танкисты ВС России выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли по выданным координатам мощный огневой удар.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#сво
#всу
#удар
#вс рф
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Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
Польский генерал Коморницкий: Контрнаступление ВСУ стало военным преступлением
06 декабря 2023, 01:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим, начав контрнаступление, стал отправлять на верную смерть солдат ВСУ, что является военным преступлением. Об этом пишет Do Rzeczy.
«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — цитирует издание слова собеседника.

Коморницкий объяснил свою позицию, сославшись на польское военное искусство, согласно которому самой ценной составляющей армии является солдат.

Генерал добавил, что ВС России — самая опасная армия. На этом фоне Польша должна наращивать военный потенциал, считает Леон Коморницкий.

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#солдат
#контрнаступление
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Волонтёры из Реутова организовали в храме мастерскую для помощи военным
05 декабря 2023, 22:29

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым встретились с волонтёрами, помогающими решать задачи СВО. Встреча прошла 5 декабря, когда в России отмечают День волонтёра, сообщается на сайте регионального парламента.
В Троицком храме в Реутове добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».
«С января в мастерской в помещении на территории храма собираются добровольцы, которые помогают военным. Получая запросы с фронта, стараются их реализовать: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу – вяжут тёплые носки и варежки. Сегодня передал необходимые материалы», – рассказал Брынцалов.
Мастерская объединила 65 волонтёров. Там также делают тактические аптечки, которые позволяют самостоятельно оказывать себе первую помощь в случае ранения. 

Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
«За последний год была собрана почти тонна гуманитарной помощи от школьников и их семей. Волонтёрский корпус Реутова принял участие в 160 различных акциях по всему Подмосковью», – сказал глава Реутова.
Брынцалов добавил, что всего в Подмосковье официально зарегистрированы более 100 тыс волонтёров. 

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#московская область
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Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
«Ъ»: офицерам ВС РФ впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
05 декабря 2023, 22:22

Фото: iStock/Zolnierek

Двум российским офицерам впервые вынесли приговор за то, что они не смогли отразить атаку ВСУ на территорию России, в ходе которой погибли семь военных ВС РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что судебное разбирательство началось из-за атаки ВСУ, которая произошла в апреле 2022 года, когда украинская армия выпустила с Харьковской области несколько ракет «Точка-У». Удар пришелся по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих.

Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.

Также издание уточняет, что им удалось избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. После освобождения оба смогут вернуться в ВС РФ.

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#армия
#всу
#вс рф
#удар
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СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США
05 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Andrii Atanov

Журналист CNN Стивен Коллинсон написал, что провал контрнаступления украинских войск ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США.
Коллинсон отметил, что отсутствие каких-либо результатов от украинского контрнаступления заставляет скептиков задавать вопросы об эффективности расходуемой помощи Запада. Журналист подчеркнул, что на данный момент нет абсолютно никаких гарантий, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько будет длиться противостояние.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

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#сша
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#киев
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В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены
Минобороны РФ: три БПЛА ВСУ сбиты и еще три перехвачены в Белгородской области
05 декабря 2023, 21:20

Фото: iStock/aapsky

В небе над Белгородской областью ПВО сбила три украинских беспилотника, еще три были перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 ноября т.г. около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Белгородской областью были сбиты три вражеских беспилотника, еще три были перехвачены.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

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#бпла
#минобороны рф
#всу
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Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Ходжес: ВСУ смогут уничтожить Крымский мост при наличии управляемых ракет
05 декабря 2023, 20:55

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина сможет уничтожить Крымский мост только при наличии достаточного количества управляемых ракет, таких как ATACMS и немецких Taurus, передает Foreign Affairs.
По его словам, уничтожение Крымского моста приведет Украину к победе, а также повлияет на весь ход спецоперации. Полностью уничтожить мост может массированная атака мощными ракетами. Ударить можно сразу в нескольких местах, или в одном.

«До тех пор, пока союзники Украины не предоставят высокоточное оружие для разрушения бункеров – и в большом количестве, – мост, скорее всего, будет продолжать служить российским военным усилиям», – заключил Ходжес.
 
При этом военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что именно по этой причине Германия отказалась передавать Украине это оружие.

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#мост
#оружие
#германия
#атака
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Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вербовое на Запорожском направлении
05 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/zabelin

Российские десантники смогли продвинуться на один километр в ходе наступательных действий в районе села Вербовое на Ореховской участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Атакуем и закрепляем успех, продолжая возвращать опорники и очищать лесополосы. Активно помогает артиллерия и бронетехника», - передают военкоры сообщения своих товарищей из ВДВ.

При этом уточняется, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий уже несколько сотен военных убитыми и ранеными, а десятки попали в плен российской армии.

При этом ВСУ подтверждают продвижение российских войск, однако преуменьшает его до 700 метров.

Ранее также сообщалось, что подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.

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#сша
#вдв
#план
#всу
#удар
#сво
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В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ
Гладков: в Белгородской области ПВО сбила три беспилотника ВСУ
05 декабря 2023, 20:21

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 3 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, упавшими обломками поврежден один автомобиль в поселке Репном. В настоящее время сотрудники спецслужб обследуют территорию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

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#автомобиль
#бпла
#сотрудники
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