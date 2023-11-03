Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

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Российская артиллерия, действуя на направлении Донецк, уничтожила пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов и склад с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадима Астафьева.
«Артиллерия нашей группировки нанесла удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе Резниковки и складу боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил в окрестностях Верхнекаменского на территории Донецкой Народной Республики», — сообщил он.Также были проведены огневые атаки на пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки при помощи штурмовой и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.
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