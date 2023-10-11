Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

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По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского, вертолеты и штурмовики из российской группировки «Запад» выполнили 14 атак по позициям ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости.
«На Купянском направлении, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации нашей группировки, провели 14 ракетно-бомбовых атак на скопления военнослужащих, вооружение и военную технику 25-й воздушно-десантной бригады, а также 14-й и 32-й механизированных бригад в окрестностях населенных пунктов, включая Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое», — сообщил полковник.Кроме того, тяжелые огнеметные системы выполнили два удара по опорным пунктам 4-й танковой бригады Украины в районе Макеевки.
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