Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Самолеты и вертолеты группировки «Запад» нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ
11 октября 2023, 05:52
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского, вертолеты и штурмовики из российской группировки «Запад» выполнили 14 атак по позициям ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости.

«На Купянском направлении, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации нашей группировки, провели 14 ракетно-бомбовых атак на скопления военнослужащих, вооружение и военную технику 25-й воздушно-десантной бригады, а также 14-й и 32-й механизированных бригад в окрестностях населенных пунктов, включая Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое», — сообщил полковник.
Кроме того, тяжелые огнеметные системы выполнили два удара по опорным пунктам 4-й танковой бригады Украины в районе Макеевки.

Читайте также:

Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ

ВС РФ пробили оборону ВСУ и продвинулись вперёд в Авдеевке

Российские военные нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
#самолёты
#военные
#вооружение
#днр
#всу
#удар
#рф
Читайте нас в
В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: уничтожены два беспилотника ВСУ в Суражском районе
11 октября 2023, 06:45

Фото: iStock/vadimrysev

В Суражском районе Брянской области было зафиксировано уничтожение двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, кроме того, обошлось без повреждений.

Читайте также

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Неопознанные БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани

Стало известно, что мешает ВСУ разминировать территории при контрнаступлении
#бпла
#всу
Читайте нас в
Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Пушков: возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины
11 октября 2023, 06:40

Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале выразил мнение, что предполагаемая американская угроза воздействия на Иран, вызванная недавней эскалацией в Израиле и поддержанная некоторыми американскими политиками, может иметь негативное воздействие на поддержку Украины.
Он отметил, что такой шаг США может привести к окончательному смещению мирового внимания на Ближний Восток.

Пушков также указал, что в Соединенных Штатах уже формируется антииранская коалиция, которая призывает к военным действиям против Ирана, обвиняя эту страну в поддержке «Хезболлы» и ХАМАСа.

Он подчеркнул, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но нельзя исключать ничего в будущем.

Читайте также:

Пушков ответил на слова американского генерала Милли о войне с Россией

Пушков назвал судьбу Украины после эскалации в Израиле

Пушков резко ответил министру обороны Британии
#сша
#сценарий
#пушков
Читайте нас в
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
Зеленский заявил, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание от Украины
11 октября 2023, 04:22

В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский выразил опасения относительно эскалации событий в Израиле, предупреждая, что это может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта.
«Существует вероятность того, что международное внимание отклонится от Украины, и это может повлечь за собой серьезные последствия», — подчеркнул он.
В субботу утром Израиль столкнулся с небывалой ракетной атакой со стороны сектора Газа. Вслед за этим бойцы ХАМАС проникли в пограничные районы на юге Израиля, а военное крыло палестинского движения объявило о начале операции под названием «Потоп Аль-Аксы» напротив Тель-Авива.

Читайте также:

В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны

Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
#израиль
#операции
#заявление
#запад
#магатэ
Читайте нас в
Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ
11 октября 2023, 03:22

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.
«Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось», — сказал австрийский военный в беседе с телеканалом N-TV.

Райснер добавил, что по оценкам британцев, продвижения украинской армии с начала наступательной операции якобы позволило Киеву сковать подразделения ВС РФЯ, однако это не равноценно прорыву к Азовскому морю, который является целью контрнаступления.

Читайте также:

Военный аналитик Джерелиевский: Запад пытается заморозить конфликт на Украине

Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
#сша
#конфликт
#операции
#запад
#украина
Читайте нас в
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 84 единицы боеприпасов
11 октября 2023, 01:30

Фото: iStock/Tomas Ragina

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки
В общей сложности было выпущено 84 боеприпаса. Обстрелы затронули местности в Горловке, Гольмовском, Ясиноватой, Ясиноватском районе и Донецке.

За прошедшие сутки также сообщили о двух гражданских пострадавших. В Никитовском районе Горловки один человек получил ранения в результате нападения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а в Мариуполе мирный житель пострадал от взрыва боеприпаса.

Читайте также:

Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком

ВСУ роют траншеи в Харьковской области, создавая оборонительные укрепления
#бпла
#человек
#операции
#новости
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Офицер Макгрегор: Россия построила грозную армию из-за политических ошибок США
10 октября 2023, 21:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что РФ построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия сильно нарастила Вооруженные силы в специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что российская армия является смертоносной.

Бывший советник главы Пентагона добавил, что Вашингтон проводил недальновидную политику по отношению к Москве. По его мнению, такие действия США очень глупые.

Ранее отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. 

Читайте также:

Офицер НАТО: ВСУ провалили операцию по прорыву в зоне СВО для артударов по Крыму

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
#сша
#россия
#армия
#оборона
#операции
#заявление
#нато
#сво
#всу
#магатэ
Читайте нас в
Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ
Офицер НАТО: ВСУ провалили операцию по прорыву в зоне СВО для артударов по Крыму
10 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/Tomas Ragina

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. Об этом сообщает 19Fortyfive.
По мнению Атламазоглу, такой удар был необходим киевскому режиму для приближению к Крыму на расстояние, с которого украинские боевики могли бы обстреливать полуостров из артиллерии, однако командование ВСУ потерпело поражение. 

Напомним, ВСУ  уже пятый месяц пыаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.

Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

В США испугались хода России по Украине

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
#сша
#всу
#удар
Читайте нас в
РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
10 октября 2023, 18:40

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные около часу ночи 10 октября начали наносить массированные удары по всем украинским позициям в районе Донецка. Удары продолжают наноситься до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, задействована вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса. Также для атак используется гаубичный дивизион мотострелкового полка, состоящего из мобилизованных на Урале бойцов. Уже ликвидировано порядка 20 целей.
 
Также есть информация, что российские силы также активизировались и на Артемовском направлении.

Ранее также сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступлением к югу от города под прикрытие ВКС России.

Читайте также:

В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой

Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
 
#информация
#сша
#работа
#вкс
#всу
#вс рф
Читайте нас в
ВСУ роют траншеи в Харьковской области, создавая оборонительные укрепления
10 октября 2023, 18:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ роют траншеи, создавая оборонительные укрепления в Харьковской области, при этом разрушая подземные коммуникации. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, украинские военные подтягивают дополнительные силы к линии соприкосновения. В основном - это боевики из теробороны.

Ранее сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытием ВКС России.

Читайте также:

Сальдо раскрыл правду об украинских военных

В Киеве испугались колоссального удара по Украине

Российские войска на несколько сотен метров продвинулись в Запорожской области
#работа
#военные
#вкс
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф