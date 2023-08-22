Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Утром 22 августа российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он также отметил, что основной удар пришел на район Орехово.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: Пока за Вашингтон погибло ещё недостаточно украинцев
Русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем
Минобороны России: Разведчики из Тувы захватили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении
Евгения Парфентьева