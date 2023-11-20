Российская авиация нанесла удары по пяти бригадам ВСУ под Купянском

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Оперативно-тактическая и армейская авиация Военно-космических сил (ВКС) России нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы противника на Купянском направлении. Были атакованы пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме этого, российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады. Авиационные удары были нанесены по из позициям в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое и Стельмаховка.
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Александр Бойцов