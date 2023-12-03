Российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Российская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.
В плену оказался один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта спецназа РФ.
Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС.
Читайте также:
Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами
Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра
РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта спецназа РФ.
«В Черниговской области российская ДРГ зашла на позиции бойцов, зачистила блиндаж и вышла. У нас есть потери: 2 ДПСУшника - 200, 1 ДПСУшник в плену, 1 боец погиб. Русские забрали рации, а наши перепрошили их только спустя 12 часов. То есть, 12 часов нас слушали», - пишут украинские военные в социальных сетях.Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.
Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС.
Читайте также:
Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами
Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра
РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
Мария Фирсова