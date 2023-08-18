Российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте также:
Бойцы РФ зачистили район Казачьих Лагерей под Херсоном от ВСУ
Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении
В Сети появилось видео подготовки российских бойцов в ДНР
Артем Путинцев