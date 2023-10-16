Российская ПВО сбила два истребителя ВСУ МиГ-29 и штурмовик Су-25

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За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили два истребителя ВСУ МиГ-29, а также штурмовик Су-25. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также добавляется, что перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, российскими силами уничтожен 31 вражеский БПЛА в ДНР, Запорожской и херсонской областях.
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