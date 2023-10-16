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Российская ПВО сбила два истребителя ВСУ МиГ-29 и штурмовик Су-25

16 октября 2023, 15:07
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили два истребителя ВСУ МиГ-29, а также штурмовик Су-25. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также добавляется, что перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, российскими силами уничтожен 31 вражеский БПЛА в ДНР, Запорожской и херсонской областях.


Также на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи ВСУ.

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Западное вооружение оказалось бесполезным на Украине
Журналист Репке: вооружение стран Запада оказалось бесполезным на Украине
16 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/alzay

Вооружение, переданное Украине странами Запада, не помогло ВСУ изменить ситуацию на поле боя ввиду того, что ВС РФ эффективно его уничтожает. Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Рёпке.
«Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов», – написал Рёпке в соцсети X.

По его словам, такая тактика российских военных даёт ВСУ использовать в бою западное вооружение ка следует. Таким образом, украинские военные продолжают свое контрнаступление пешком, напомнив о словах руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее сообщал, что заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком.

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Рогов: ВС РФ отбили две атаки ВСУ на ореховском направлении
16 октября 2023, 14:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За минувшие сутки ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки», — цитирует «МК» Рогова.

По его словам, на данном направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили две вражеские бронемашины и три автомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление под Донецком. На сегодняшний день в городе остается 11 тысяч украинских военнослужащих. Отмечается, что власти Киева признают, что ситуация на линии фронта армии Украины тяжелая.

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Авдеевка может стать вторым Артёмовском для ВСУ
Bild: Авдеевка может повторить судьбу Артёмовска
16 октября 2023, 13:33

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.
«Изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив посёлки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение», - пишет Рёпке.

Он уточнил, что в атаку на Авдеевку двинулись колонны из более чем 100 единиц российской техники.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в районе Авдеевки российские войска полностью уничтожают ВСУ. По его словам, мы сейчас можем наблюдать полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки. Он также высказал недовольство тем, что украинские военные не стали использовать западную бронетехнику в ходе контрнаступления, подчеркнув, что данная стратегия привела к усталости ВСУ.

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В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
16 октября 2023, 12:46

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление под Донецком. На сегодняшний день в городе остается 11 тысяч украинских военнослужащих. Информацию сообщает РИА Новости. Отмечается, что власти Киева признают, что ситуация на линии фронта армии Украины тяжелая.
Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны Авдеевки, в частности с Куйбышевского и Кировского районов. Напомним, что ВС Украины закрепились в Авдеевке еще в 2014 году. По информации Министерства обороны России, населенный пункт хотят взять в кольцо, чтобы лишить украинскую армию снабжения.  

Кроме того, армия России продолжает наступать в районе Купянска. Тут российским военным удалось ликвидировать несколько пунктов управления ротного звена и занять выгодные позиции.

В Минобороны подтвердили, что военные силы РФ проводят наступательные действия, в то время как контрнаступление ВСУ ослабевает.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#армия
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#армия россии
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#минобороны
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#контрнаступление
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Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии Новиков ранен на СВО
19rusinfo.ru: экс-замглавы Хакасии Новиков получил ранение в зоне СВО
16 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков, осужденный за взятку и отправившийся на спецоперацию, был ранен в бою под Макеевкой. Об этом сообщает 19rusinfo.ru.
В 2021 году Новиков был приговорен к 9 годам лишения свободы за взятки от подрядчика.

В конце августа он отправился в зону спецоперации. После подготовки он попал непосредственно в зону боевых действий в качестве рядового стрелка. 11 октября Новиков в составе штурмовой роты мотострелкового полка при выполнении боевых задач под Макеевкой получил множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в госпитале в Луганской республиканской больнице. Его состояние стабильно.

Ранее военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.

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В Курске пять домов получили повреждения в результате массовой атаки БПЛА ВСУ
16 октября 2023, 12:10

Фото: iStock/victorass88

В результате массовой атаки украинских БПЛА на Курск, которая была совершена в ночь на 15 октября повреждены пять жилых домов. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в рамках оперативного совещания правительства Курской области.
Он напомнил, что в ночь с субботы на воскресенье над Курском отработала система противовоздушной обороны. города поступило 28 сообщений разной направленности. По 28 адресам были получены обращения в единую дежурную диспетчерскую службу.

«Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков. Наверное, самая массовая атака», - уточнил глава города.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе постоянно модернизируется система радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что данная работа будет продолжена.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье над Курской областью было сбито 18 украинских беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.

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В США жестко высказались о неудачах ВСУ в Авдеевке
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожают ВСУ в районе Авдеевки
16 октября 2023, 11:41

Фото: iStock/Michele Ursi

В районе Авдеевки российские войска полностью уничтожают ВСУ Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics.
«То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки», — указал эксперт.

Он также высказал недовольство тем, что украинские военные не стали использовать западную бронетехнику в ходе контрнаступления, подчеркнув, что данная стратегия привела к усталости ВСУ, которые вынуждены носить боеприпасы и продовольствие на себе.

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн заявил, что в провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину. По его словам, армия России получила много времени на строительство крепких и непробиваемых линий обороны из-за промедления в поставках вооружения на Украину.

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#армия россии
#сво
#всу
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Последние новости СВО: где ВСУ возобновили наступление и какие позиции заняли ВС РФ
16 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратаковать на Сватовском направлении. На Купянском участке фронта противник потерял до двух рот личного состава и несколько единиц боевой техники. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российским бойцам и как развиваются события в зоне проведения СВО.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении


За одни сутки боев на Купянском направлении ВСУ лишились до двух рот личного состава. Также были уничтожены две бронемашины и один танк. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с агентством ТАСС. По его словам, ВС РФ применили для нанесения ударов по местам дислокации противника истребители Су-34.

Взрывы на Украине


Через некоторое время после объявления воздушной тревоги в трех областях Украины были слышны взрывы, сообщает «Зеркало недели». По информации портала, взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области и Днепре Днепропетровской области. Власти страны не сообщали о повреждениях.

ВСУ обстреляли Белгородскую область


Члены украинской группировки продолжают осуществлять попытки атак российских территорий. ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших в результате происшествия нет.

Последние новости СВО


На линии боевого соприкосновения продолжаются бои. ВСУ пытаются перехватить инициативу на Сватовском направлении и перебрасывают резервы для укрепления позиций. ВС РФ продолжают отражать наступательные действия противника и переходят в наступление в районе Макеевки. На Донецком направлении у Авдеевского укрепрайона ВС РФ установили огневой контроль над путями снабжения ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник продолжает обстреливать района Донецка, применяя кассетные боеприпасы. В результате массированных атак погибли три человека, восемь получили ранения.

Продвинуться российским бойцам удалось на Ореховском участке фронта. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в посадках на рубеже Работино — Вербовое. В наступление идут российские подразделения у Новопрокоповки. Удалось отбить атаку противника в районе населенного пункта Копани.

В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

На Угледарском направлении после некоторого затишья ВСУ возобновили наступательные действия. Продвинуться противнику не удалось. Российские бойцы попытались вернуть утраченные ранее позиции на Бахмутском направлении в Андреевке и Клещеевке, сообщает телеграм-канал WarGonzo. Однако ВСУ по-прежнему занимают высокие точки и успеха достичь не удалось. Под огнем российской артиллерии позиции противника в Белой Горе, Александро-Шультине, Ивановском, Григоровке, Орехово-Васильевке, Васюковке, Раздоловке, Спорном.

ВСУ применяют средства дальнего поражения для обстрелов российских мест дислокаций в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке, Дубово-Васильевке, Краснополовке и Яковлевке. Российским бойцам удалось продвинуться на Луганском направлении. В районе Макеевки и Торского ВС РФ перешли в наступление. Новые позиции им удалось занять у Ивановки.
 
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#происшествия
#новости
#всу
#вс рф
#танк
#истребители
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Русский солдат подорвал гранатой себя и нациста «Азова»*
«Русская весна»: Российский воин подорвал себя гранатой вместе с боевиком «Азова»*
16 октября 2023, 10:21

Фото: istockphoto/Vital Hil

Военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.
Где именно произошел бой, не сообщается. Россияне раздобыли видеозапись, которую вел один из украинских военнослужащих, и выложили ее в своем телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как солдаты из 3-й штурмовой бригады ВСУ, составленной из бывших боевиков «Азова»* атакуют российские позиции.

Из блиндажа вел огонь только один российский военнослужащий. Это ясно из того, как редко звучали одиночные выстрелы. Украинские штурмовики обстреливали укрытие со всех сторон. Когда ответный огонь прекратился, нацисты несколько раз крикнули русскому солдату, чтобы он сдавался. Ответа не последовало. Выстрелы из блиндажа также прекратились. Один из боевиков решил войти внутрь. Как только он спустился вниз, российский боец достал гранату и подорвал себя и врага. Вместе с кадрами на видеозаписи слышна нецензурная, но восхищенная и уважительная реакция украинца, который снимал происходящее.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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