Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

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Системы противовоздушной обороны России обнаружили и сбили два украинских дрона в небе Брянской области, заявили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня в 22.00 по московскому времени была предотвращена попытка террористической атаки со стороны Киева с использованием дронов. Два украинских беспилотника были обнаружены и сбиты системами ПВО в районе Брянской области», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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