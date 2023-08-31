Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.
Он подчеркнул, что никто не пострадал, и что обошлось без разрушений. Губернатор также добавил, что оперативные службы и службы экстренной помощи находятся на месте происшествия и осуществляют свою работу.
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Артем Кузьмин