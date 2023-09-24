Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат украинского происхождения в воздушном пространстве над Брянской областью. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
«24 сентября 2023 года около 22:20 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Силами дежурных средств ПВО беспилотный летательный аппарат украинского происхождения был нейтрализован в воздушном пространстве над Брянской областью», — говорится в официальном заявлении.Читайте также:
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