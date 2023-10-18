Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников

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В ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.
Как сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России, эти действия были признаны попыткой террористической атаки на объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Все они были успешно предотвращены.
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Артем Кузьмин