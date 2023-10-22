Российская ПВО за сутки сбила четыре военных самолета ВСУ

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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Средствами ПВО за сутки были сбиты 3 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Благодатного, Лозового Днепропетровской области и Чугуева Харьковской области, Су-25 сбили северо-западнее Донецка.
Перехватить удалось 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 4 реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
Также за минувшие сутки российской ПВО уничтожили 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что в ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия. Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад.
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В ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия
Перехватить удалось 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 4 реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
Ранее сообщалось, что в ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия. Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад.
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Мария Фирсова