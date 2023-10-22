Российская ПВО за сутки сбила четыре военных самолета ВСУ

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов украинских войск по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.