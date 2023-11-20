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США и Великобритания посоветовали Украине начать мобилизовывать 17-летних украинцев, а также повысить призывной возраст до 70 лет для восполнения потерь ВСУ, которые они понесли в ходе провального контрнаступления. Такие данные приводит Служба внешней разведки России.
«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, российская разведка добыла данные, согласно которым, США вынуждают Украину на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ, которые они понесли в ходе неудавшегося контрнаступления.
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Элина Позднякова