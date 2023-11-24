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Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра
24 ноября 2023, 06:04
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон.
Они были атакованы с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», передает информационное агентство РИА Новости.

«Фронтовая обстановка всегда нагрета. Но мы — отличные пожарники, гасим этот огонь быстро», — заявил командир боевой машины из войск группировки «Днепр» по кличке «Ротор».

По его словам, после неудачных попыток высадки украинские военные временами остаются не склонными предпринимать новые попытки.

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В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 16 беспилотников за ночь
24 ноября 2023, 08:18

Фото: istock / rancho_runner

За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершенния террористической атаки по объектам на территории РФ.

Также сообщается, что ночью 24 сентября на Крымском мосту приостановили движение. Причины не сообщаются. Движение возобновили спустя 20 минут. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее на Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#регионы
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#рф
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На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией
Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с РФ
24 ноября 2023, 07:59

Фото: istock / Liukov

Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет издание.
В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский отверг идею проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины
испытывают трудности в зоне боевых действий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор зпаявил, что конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#поддержка
#мир
#зеленский
#рф
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Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе
SHOT: Отбита массовая атака дронов-камикадзе ВСУ на Крым
24 ноября 2023, 07:26

Фото: istock / aapsky

Ночью 24 ноября территорию Крыма пытались атаковать 13 дронров-камикадзе. Все беспилотники были успешно ликвидированы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

12 БПЛА не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны на северной части Крыма, ещё один сбили в глубине полуострова — из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Также Министерство обороны сообщает, что над территорией Волгоградской области были сбиты 3 бесплатных летательных аппарата. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#бпла
#операции
#сво
#всу
#рф
#беспилотник
#крым
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Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях
Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии
24 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/JARAMA

Медсестра Ребекка Мациоровски, прибывшая из США и присоединившаяся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), выразила тревогу по поводу значительных потерь, которые понесла армия за последнее время.
В своей статье для Business Insider она подчеркнула увеличившееся количество раненых солдат. Она отметила, что ситуация на фронте очень тяжелая.

Мациоровски также упомянула, что часто военные ВСУ сталкиваются с низким качеством медицинских средств или вовсе лишены аптечек. По её словам, некоторое снаряжение страдает от повреждений, вызванных мышами, которые разъедают или портят экипировку.

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#всу
#солдат
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В России раскрыли условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне СВО
Глава ЦКБР Кузякин: грамотное применение FPV-дронов повышает эффективность зимой
24 ноября 2023, 05:13

Фото: iStock/vadimrysev

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин обсудил ключевые аспекты успешного использования FPV-дронов в зимних условиях специальных военных операций. По его словам, грамотное применение этих систем в зимний период существенно увеличивает их эффективность, информирует ТАСС.
Кузякин подчеркнул, что использование подобных систем в зимний период представляло определенные трудности, однако эти проблемы удалось успешно преодолеть и даже превратить в преимущества. При правильной стратегии зимнее использование FPV-дронов открывает дополнительные возможности, которые часто недоступны в более теплое время года.

Глава ЦКБР отметил, что в холодных условиях сигналы радиоуправления и видео передаются иначе. Знание этой особенности позволяет значительно увеличить радиус действия дронов. Кроме того, с подходящей подготовкой, дроны могут успешно нести более тяжелые нагрузки в более плотном морозном воздухе.

Кузякин подчеркнул, что зимой FPV-расчеты имеют больше шансов неожиданно застать противника врасплох. Он пояснил, что техника, представляемая центром, обладает высокой устойчивостью к различным погодным условиям, что делает зимний период оптимальным временем для ее использования, когда другие беспилотные аппараты могут быть недоступны из-за непогоды.

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В Крыму выставили на аукцион недвижимость олигарха Коломойского
В Крыму продают недвижимость украинского олигарха Коломойского в Алуште
24 ноября 2023, 00:47

Фото: istockphoto/Lilkin

На территории Крыма в поселке Партенит в Алуште появилось предложение на аукционе относительно конфискованной недвижимости украинского олигарха Игоря Коломойского*. Эта информация размещена в системе ГИС «Торги».
Исходная цена сделки составляет 446 миллионов рублей. В список лотов включен Центр водных видов спорта «Европа» с площадью более 8,7 тысяч квадратных метров.

Также входят бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные структуры.

Для участия в аукционе, который запланирован на 18 декабря, необходимо внести задаток в размере 223,2 миллиона рублей.

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«Уже проиграли»: Американский эксперт вынес окончательный вердикт ВСУ
Макгрегор: ВСУ практически проиграли из-за высокого уровня дезертирства
23 ноября 2023, 21:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
«Украинские солдаты сейчас дезертируют в большом количестве. Есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненных», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

По его словам, Вооруженные силы Украины уже практически потерпели окончательное поражение. В это время, у президента страны Владимира Зеленского уже заготовлены несколько путей для побега.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинских военных отправляют разминировать огромные поля, которые начинила минами российская армия, голыми руками.

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Генерал ВСУ назвал тактику ВС РФ неприятным сюрпризом для ВСУ
Кривонос: российские минные поля стали неприятным сюрпризом для ВСУ
23 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Поля, заминированные российскими военными, стали неприятным сюрпризом для ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Даже сегодня снова российская армия делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей», - пожаловался Кривонос.

По его словам, Москва смогла создать целую сеть центров для подготовки и обучения офицеров. Генерал ВСУ заявил, что их работа очень эффективна, а российское руководство качественно готовит свои ресурсы.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами.

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В Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Слисаренко
«Страна»: в Белгороде взорван автомобиль замглавы Харьковской области Слисаренко
23 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/RamonCast

В Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко, по предварительным данным, он погиб. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Согласно сообщению, данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ. По предварительным данным, Слисаренко скончался. Официально информацию еще не подтверждали.

Мужчина ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.

Ранее также сообщалось, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.


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#вс рф
#сбу
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