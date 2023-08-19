Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

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Артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Источник также дополнил, что 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения.
Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.
Украинские боевики продолжают попытки по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей, однако они пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.
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Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.
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Екатерина Коршунова