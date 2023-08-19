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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

19 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/NiseriN

Артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Источник также дополнил, что 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения.

Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.


Украинские боевики продолжают попытки по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей, однако они пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.

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#всу
#спецоперация
#вс рф
#россия
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Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту
19 августа 2023, 12:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом Малюк сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время».
Он также признал, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Малюк отметил, что замысел подрыва Крымского моста киевский режим вынашивал с весны прошлого года.

По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
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#крымский мост
#теракт
#всу
#украина
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В Киеве произошли взрывы и пожар
19 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне.
«Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги», - сообщил Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ночью на Украине объявляли воздушную тревогу. Глава военной администрации региона Виталий Бунечко сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области, после чего возник пожар.

«Житомирская область, один из объектов инфраструктуры области. Возник пожар, который был локализован», - заявил Бунечко, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.
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#киев
#украина
#сво
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Сотрудники ФСБ задержали женщину-информатора ВСУ
19 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.
Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь  на пресс-службу ведомства.
 
«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.
С августа 2022 года украинка содействовала ВСУ. Она находила информацию о местах дислокации военных и техники, а потом передавала данные украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее в Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России.

Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия. При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.

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#фсб
#всу
#украина
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Концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков на Украине в августе
19 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/Alexey Molotov

Немецкий концерн Rheinmetall уже в августе собирается начать техническое обслуживание танков на Украине.
Такие сроки сообщил председатель правления компании Армин Паппергер изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
 
По словам председателя правления, первые 12 работников с Украины уже проходят обучение в Германии. Скоро к ним присоединятся ещё столько же человек.
 
Паппергер также подтвердил планы концерна как можно быстрее начать производить танки в Украине. Он отметил, что в стране осталось достаточное количество хорошо оснащенных танковых заводов с советских времён. Rheinmetall будет арендовать их для производства техники по натовским стандартам.

Ранее сообщалось, что украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

Около 200 украинцев «завершили одну из последних этапов своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр. Предполагается, что дополнительное обучение военных продолжится до осени.

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#украина
#сво
#всу
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В Житомирской области повредили объект инфраструктуры
19 августа 2023, 10:53

Фото: iStock/JARAMA

Ночью на Украине объявляли воздушную тревогу
Глава военной администрации региона Виталий Бунечко сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области, после чего возник пожар.
 
«Житомирская область, один из объектов инфраструктуры области. Возник пожар, который был локализован», - заявил Бунечко, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.
Ночью на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Виннице, Львове и Житомире.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области



 
#украина
#сво
#всу
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Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
Сальдо: мобилизация в Херсонской области не планируется
19 августа 2023, 10:20

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется, информация, которую распространяет киевский режим, является фейковой. Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале.
По словам Сальдо, пропаганда киевского режима распространяют его «указ» с множеством ошибок. Врио губернатора региона попросил людей доверять только официальным источникам информации.

Сальдо отметил, что многие жители Херсонской области добровольно вступают в ряды ВС РФ.

Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.

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#жители
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#мобилизация
#россия
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Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине
19 августа 2023, 09:57

Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет издание Telesur.
 
«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.
В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», - прокомментировал ситуацию Кива. Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами.
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#украина
#сво
#всу
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ВСУ пытались ударить по Крыму ночью 19 августа
19 августа 2023, 08:03

Фото: сайт Минобороны РФ

Ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе.
 
В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ВС России отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что ВСУ хотели перейти в атаку около Торского выступа. Однако российским военным при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить атаки противника. В ходе боев были ликвидированы пикап и БМП. Кроме того, уничтожены 40 бойцов ВСУ.

Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.

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#крым
#всу
#сво
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ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ
BI: ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, но на Украину пока не вернутся
19 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на представителя армии США в Европе и Африке, Мартина О’Доннелла.
Согласно О’Доннеллу, около 200 украинцев «завершили одну из последних этапов своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр.

«По просьбе Украины, военнослужащие будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания танков, пока 31 танк не будет готов к отправке», — заявил представитель американской армии.
Предполагается, что дополнительное обучение военных продолжится до осени.

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