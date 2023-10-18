Российские артиллеристы уничтожили кочующий танк ВСУ

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Артиллеристы ЦВО ликвидировали кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа ЦВО вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения», - говорится в оборонном ведомстве России.
Уточняется, что разведчики обнаружили вражеский танк во время покидания огневой позиции с помощью беспилотника и навели на него гаубицу «Мста-Б», ударом которой он был остановлен. После чего артиллеристы поразили танк с боекомплектом и экипажем.
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Элина Позднякова