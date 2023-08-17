Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении

Военнослужащий ВС Украины, перешедший на сторону российской армии, рассказал, как вместе с двумя сослуживцами принял решение сдаться в плен ВС РФ спустя три дня нахождения на передовой. Причиной послужили плохое отношение командиров, недостаточная боевая подготовка и голод, пишет РИА Новости.