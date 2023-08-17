Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении

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Российские военные уничтожили бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, рассказал «Известиям» «Рыжий» — старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск.
Офицер отметил, что подобный результат стал возможен благодаря слаженной работе 152-миллиметровых гаубиц Д-30, состоящих на вооружении у артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО).
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось. По его словам, в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.
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«Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — пояснил «Рыжий».
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