Российские бойцы нанесли поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные за прошедшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до 75 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сводке оборонного ведомства говорится, что также были уничтожены три автомобиля и гаубица «Мста-Б».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский», - проинформировали в министерстве.
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Диана Аванесян