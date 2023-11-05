Российские бойцы не дали украинцам эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой

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Бойцы «Южной» группировки российских войск в районе Авдеевки сорвали попытку ВСУ эвакуировать в тыл для ремонта ранее подбитый танк Leopard 2. Цель еще раз поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Как рассказал РИА Новости один из российских военнослужащих, ранее бойцы из 114-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) подожгли танк, экипаж покинул его. В сторону «Леопарда» начала выдвигаться техника, чтобы оттащить его в тыл и затем отремонтировать. Тогда солдаты ВС РФ открыли плотный минометный огонь, что заставило технику ретироваться с поля боя.
После этого наши солдаты решили уничтожить танк с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Оператор планировал попасть в отсек, где размещается боекомплект, после детонации которого от танка вообще бы ничего не осталось. Однако удалось только прожечь башню, что, впрочем, тоже сделало Leopard 2 неремонтопригодным.
Недавно издание Forbes отмечало, что всего за пару недель российские военные уничтожили четверть всех поставленных на Украину танков Leopard 2. На самом деле уже больше. Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 25 немецких танков, а всего Киеву была поставлена 71 машина.
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После этого наши солдаты решили уничтожить танк с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Оператор планировал попасть в отсек, где размещается боекомплект, после детонации которого от танка вообще бы ничего не осталось. Однако удалось только прожечь башню, что, впрочем, тоже сделало Leopard 2 неремонтопригодным.
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Александр Бойцов