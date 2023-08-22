Российские бойцы отбили шесть атак, уничтожив более 40 военных ВСУ

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«Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — цитирует РИА Новости слова Якимкина.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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