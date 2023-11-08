Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Пятый» заявил, что так называемые «летающие» танки Т-80БВ отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», — цитирует агентство слова собеседника.
Российский боец с позывным «Кэп» добавил, что Т-80 БВМ называют «летающим танком» из-за двигателя мощностью более тысячи кубов.
«Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян