Российские бойцы рассказали об уничтожении американских БМП Bradley из РПГ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон с нескрываемой иронией воспринял информацию о планах киевского руководства начать новое контрнаступление весной 2024 года. Когда в эфире YouTube-канала Dialogue works ведущий попросил эксперта оценить готовность Украины к наступательным действиям, тот не смог сдержать эмоций и просто рассмеялся.