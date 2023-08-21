Российские бойцы рассказали об уничтожении американских БМП Bradley из РПГ

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Российские военнослужащие из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали о первой встрече с американскими бронемашинами Bradley. Это было в июне на Запорожском направлении, в начале контрнаступления ВСУ.
Командир роты, которой выпало отражать атаку украинской бронегруппы, рассказал, что его подразделение состоит из мобилизованных, которые до начала СВО не были профессиональными военными. Но, пройдя обучение и боевое слаживание на полигонах, бойцы достойно встретили врага. Комроты с позывным Админ в беседе с РИА Новости вспоминал, что бронегруппы под прикрытием танков и артиллерии пытались совершить молниеносный бросок и сбросить пехотный десант прямо перед российскими позициями.
Боец отметил серьезную помощь, которую оказали его роте расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУРов). Они сжигали до 90% неприятельской техники, вспоминал Админ. Несколько американских БМП Bradley все-таки сумели подобраться вплотную к российским позициям. Тут в дело вступили уже ручные противотанковые гранатометы (РПГ). С близкого расстояния Bradley оказались вполне «по зубам» РПГ, и бойцы роты Админа сожгли те машины, которые сумели спастись от огня ПТУРов и артиллерии.
Президент России Владимир Путин 9 августа 2023 года поздравил 71-й мотострелковый полк 42-й дивизии Южного военного округа с присвоением ему почетного звания «гвардейский». Глава государства отметил, что умелые и решительные действия командиров и личного состава полка в ходе спецоперации стали образцом выполнения воинского долга.
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Боец отметил серьезную помощь, которую оказали его роте расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУРов). Они сжигали до 90% неприятельской техники, вспоминал Админ. Несколько американских БМП Bradley все-таки сумели подобраться вплотную к российским позициям. Тут в дело вступили уже ручные противотанковые гранатометы (РПГ). С близкого расстояния Bradley оказались вполне «по зубам» РПГ, и бойцы роты Админа сожгли те машины, которые сумели спастись от огня ПТУРов и артиллерии.
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Александр Бойцов