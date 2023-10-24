Российские бойцы разбили элитную бригаду ВСУ «Магура» у Работино

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России заманили ВСУ в заранее подготовленные «убойные зоны», в результате чего элитная украинская 47-я бригада противника «Магура» лишилась более трёх тысяч человек на Запорожском направлении. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Военная хроника».
В публикации говорится, что ВСУ намеренно дают зайти в районы, оборудованные масштабными минными полями, а местность при этом пристреляна артиллерией.
Отмечается, что 47-я бригада ВСУ «Магура» состоит из солдат, прошедших обучение в Германии у американских инструкторов, и ранее считалась одной из самых боеспособных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что 47-я бригада ВСУ «Магура» состоит из солдат, прошедших обучение в Германии у американских инструкторов, и ранее считалась одной из самых боеспособных.
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Диана Аванесян